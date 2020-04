L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul piano B del calcio, nel caso in cui i campionati non dovessero riprendere. Congelando la classifica, la FIGC potrebbe comunicare alla UEFA le sei squadre qualificate alle coppe europee, mentre lo scudetto, anche per scelta della Juventus, non verrebbe assegnato. Lo scoglio è quello delle retrocessioni, le ipotesi sono due: bloccarle, con il prossimo campionato a 22 squadre, o consentirne due (con altrettante promozioni dalla B) per mantenere il format. Le pay tv usufruirebbero di uno sconto che potrebbe rivedere gli accordi triennali. Anche i calciatori dovrebbero acconsentire ad un taglio dei propri stipendi.