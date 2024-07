Corriere dello Sport: “Il Como riporta Reina in Italia. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

L’Atalanta non si ferma a Marco Brescianini (24), centrocampista del Frosinone per il quale i contatti proseguono da alcune settimane in un clima di crescente fiducia. Nei piani dei bergamaschi c’è infatti sempre Matt O’Riley (23), inglese naturalizzato danese, che il Celtic valuta circa 20 milioni di euro. La prima offerta sui 15 è stata rifiutata, ma i nerazzurri ragionano già su un nuovo rilancio. Ovviamente, l’accelerazione sul mercato è dovuta anche alla partenza del fantasista russo Aleksey Miranchuk (28), per il quale la Dea ha trovato un accordo con l’Atlanta United. Tornando a Brescianini, ricordiamo che la trattativa è stata impostata sulla base di 10 milioni di euro con bonus: il 50% della vendita spetterà comunque al Milan.

INTRIGO SANCHEZ. Finché il Marsiglia non affonderà per Alexis Sanchez (35), l’Udinese continuerà a coltivare il sogno di riportare in Friuli il goleador cileno. La fase di attesa dei francesi è dovuta a due motivi: una valutazione allargata che i dirigenti transalpini stanno facendo sugli attaccanti e lo status da extracomunitario dell’ex Inter. Nel frattempo, i friulani si godono Iker Bravo (19): l’attaccante del Bayer Leverkusen, con un passato nel Real Madrid e nel Barcellona, è atteso in Italia per le firme e le visite. L’affare con i tedeschi è in cassaforte, con le parti focalizzate sugli ultimi dettagli. Poi un arrivo curioso: il figlio di Amadeus, il portiere José Sebastiani (15) – il nome si ispira proprio alla passione del padre per Mourinho – lascia l’Inter per le giovanili (Under 16) dell’Udinese. Su X Pierpaolo Marino lo ha paragonato a Stefano Tacconi.

PICCOLI IN ARRIVO. Accordo raggiunto e ultimissimi dettagli anche tra Cagliari e Atalanta per Roberto Piccoli (23). L’attaccante si era promesso da settimane ai sardi e adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura. Davide Nicola aspetta anche Nadir Zortea (25), mentre l’intesa totale con Nicolas Viola (34) appare sempre più vicina dopo il sì per un rinnovo di un anno più uno. Per le corsie, c’è poi un’idea Bartosz Bereszynski (32). L’ex tecnico dell’Empoli ha infatti lavorato con il terzino e per questo lo riprenderebbe volentieri. Passiamo al Venezia: la stretta di mano con l’Inter per Gaetano Oristanio (21) è stata definita sulla base di 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Proseguono poi i colloqui per Tanner Tessmann (22), con i lagunari sempre favoriti anche per Filip Stankovic (22): sarà l’Inter a scegliere la destinazione migliore. A proposito di portieri: viste le difficoltà per la prima scelta Dominik Kotarski (24), il Genoa ha chiuso con Leo Roman (24). Tutto ok tra Inter ed Empoli per Sebastiano Esposito (22). Aspettando Raphael Varane (31) e Rodri Sanchez (24), e pur puntando su Pau Lopez (29) come titolare tra i pali, il Como riporta in Italia per un anno Pepe Reina (41), ex Napoli, Milan e Lazio. Ha raggiunto inoltre un’intesa con lo svincolato Alberto Moreno (32). L’attaccante del Cagliari Nik Prelec (23) si trasferisce all’Austria Vienna.