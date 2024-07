Corriere dello Sport: “Trapani scatenato. Pescara, con Baldini e Accardi c’è Massolo? Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Si avvicina l’avvio dell’era Silvio Baldini alla guida del Pescara. Lunedì partirà infatti la stagione con la squadra abruzzese in via di ricostruzione che inizierà a lavorare nel ritiro di Palena. Oggi arriverà anche il tecnico toscano che domani sarà presentato dalla società del presidente Sebastiani che, almeno per il momento resta alla guida del club.

RINFORZI E CESSIONI. Sul fronte mercato bisognerà pensare anche a qualche cessione eccellente prima di nuovi arrivi da mettere a disposizione dell’allenatore scelto per la rifondazione. Il portiere Alessandro Plizzari (23) lascerà Pescara, anche se Venezia non è la sola opzione possibile. Piace il portiere 28enne Samuele Massolo, ma la trattativa non appare semplice. Saluterà Pescara ma non subito l’attaccante Davide Merola (24). Il calciatore però si traferirà a Palena non lunedì ma probabilmente la settimana successiva. In uscita anche il centrocampista Denis Manu che è richiesto dalla neo promossa (in Serie C) Caldiero Terme. L’islandese 27enne Ottar Magnus Karlsson del Venezia nelle prossime ore darà una risposta ai dirigenti biancazzurri. Fatta, invece, per Andrea Accardi lo scorso anno alla Virtus Francavilla. Il 28 enne difensore era stato già alle dipendenze di Baldini nel Palermo che conquistò la serie B nel 2022. Piace per la difesa Filippo De Col (30), del Vicenza.

ULTRA’ CONTRO A OLTRANZA. Infine gli ultra hanno fatto sapere che proseguiranno nella contestazione ad oltranza nei confronti del presidente Daniele Sebastiani.

Il Trapani ha annunciato il portiere Andrea Seculin (33), nell’ultimo biennio al Modena, il terzino Alessandro Martina (23), ex Ancona e giovanili granata, il difensore Pietro Ciotti (24), la scorsa stagione alla Vibonese, e l’attaccante Maguette Fall (30), ex Giana. Prolungati, inoltre, i contratti con il portiere Enis Ujkaj (20), il difensore Daniele Bolcano (20) e il terzino Emiliano Pino (20). L’Arezzo si assicura il difensore Dario Del Fabro (29) proveniente dall’Yverdon nella prima divisione svizzera. Agostino Camigliano (30) è un nuovo giocatore del Foggia. Il difensore centrale, ex Pro Vercelli ha firmato ieri un biennale con opzione per un’altra stagione. Dal club piemontese potrebbe essere prelevato anche il secondo centrale difensivo, Giulio Parodi (27). Il ds Roma vuol portare al Foggia alcune pedine che segue dai tempi del Messina: in dirittura d’arrivo nel club rossonero la punta Michele Emmausso (27), laterale destro offensivo a segno con 9 reti in 31 gare nell’ultima stagione col club peloritano Il Carpi ingaggia il portiere Matteo Sorzi (23) dal Fiorenzuola, il centrocampista Matteo Figoli (23) dalla Pergolettese e prolunga fino al 2026 col portiere Cristian Lorenzi (18). Al Rimini il difensore Gianluca Longobardi (21) dalla Recanatese. Per il Trento arrivano i difensori Sheriff Kassama (19) dal Monza e Alessandro Ghillani (18) in prestito dal Modena. Alla Pergolettese l’attaccante Nicola Anelli (19) dal Fiorenzuola. Per la Pro Patria il difensore Raffaele Alcibiade (34) in B con Pescara, Nocerina e Pro Vercelli. Al Renate il portiere Andrea Bartoccioni (20) dal Milan. Per il Lumezzane in prestito dalla Cremonese il terzino Samuele Regazzetti (19) alla sua terza stagione di fila con la maglia rossoblù. All’Union Clodiense il portiere Rok Brzan (20) dal Vicenza. Per la Virtus Verona l’attaccante Federico Caia (21) in prestito dal Verona. Al Caldiero Terme il difensore Francesco Mazzolo (22) dalla Virtus Verona e il centrocampista Tommaso Gattoni (30) dalla Pro Sesto. Per la Triestina l’ala destra Jaron Vicario (24) dagli olandesi del Den Bosch. Hanno rinnovato la Pianese con il difensore Antonio Boccadamo (24), il Campobasso con il terzino destro Francesco Parisi (20) fino al 2027 e l’Arzignano con l’attaccante Andrea Mattioli (22) fino al 30 giugno 2025. L’Alcione Milano ha confermato l’attaccante Fabio Morselli (26). Doppio colpo dell’Ascoli che ieri ha ufficializzato gli ingaggi di due centrocampisti: Simone Campagna (21), dal Ravenna, e – in prestito dalla Lazio – Marco Bertini (22), la scorsa stagione alla Spal. Giornata calda per il Catania, che a poche ore dall’ufficializzazione dell’accordo biennale con centrocampista Francesco Di Tacchio (33), prelevato dalla Ternana, ha definito l’ingaggio con accordo triennale del difensore centrale Matteo Di Gennaro (30), lo scorso anno alla Carrarese. Attesa a breve l’ufficializzazione dell’attaccante Filippo D’Andrea (25) dell’Audax Cerignola. Ufficiale, invece, ingaggiato il giovanissimo portiere Domiziano Tirelli (18), che ha sottoscritto un biennale. Il Crotone potrebbe fare la spesa a Pescara, dopo l’esterno Davide Di Pasquale (28), manca solo la firma per un contratto biennale, interessa anche l’esterno offensivo Aristidi Kolaj (25) il suo arrivo però resta legato però alle partenze di Giovanni Bruzzaniti (24) e Orazio Pannitteri (25) che inte ressano rispettivamente a Pineto e Lumezzane.