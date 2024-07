Corriere dello Sport: “Palermo, c’è Ceccherini con Henry”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla prima amichevole del Palermo e delle novità nella squadra in attesa di rinforzi. Oggi il Palermo scenderà in campo a Livigno contro la Rappresentativa LND Sondrio. L’organico di Dionisi non è ancora definito, ma si sa che i nuovi acquisti Peda e Gomes saranno in campo. Si parla anche di possibili movimenti di mercato, come l’acquisto di Federico Ceccherini dal Verona e di Thomas Henry, attaccante francese.

MODULO – Si riparte dal 4-3-3 utilizzato da Corini ma prevedendo movimento e applicazione diverse. Gli unici assenti sono infatti, oltre ai nazionali, Desplanches e Ceccaroni out dopo gli infortuni a fine stagione. E in porta andrà Gomis; la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Diakité con la coppia centrale Lucioni-Peda e un terzino sinistro inventato, o Buttaro, in procinto di essere ceduto, se non Broh, provato sulla fascia e in attesa di conoscere il suo destino. Il reparto che sembra meglio definito è il centrocampo: dovrebbero partire Segre, Stulac e Ranocchia, ma ci sarà alternanza con Gomes e Saric, senza dimenticare Damiani tuttora in organico. Davanti il terzetto sarà Di Mariano, Brunori e Di Francesco, con Insigne e Corona che scalpitano per inserirsi.

HENRY E CECCHERINI – A breve si metteranno in viaggio per Palermo anche due rinforzi di peso. I rosanero hanno trovato l’accordo con il Verona per due giocatori della stessa età (29 anni), Nikolaou dalla Spezia e Ceccherini dal Verona, in cambio di Butic. Dovrebbe arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. La trattativa potrebbe essere ufficializzata fra oggi e domani.