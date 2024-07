Gazzetta dello Sport: “Mantova, gran colpo: preso Mancuso. Antov torna a Cremona, Coda-Samp ok”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative di mercato del giorno in Serie B.

Nel giorno in cui la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Coda, il Mantova ha attirato l’attenzione con l’arrivo dal Monza di Leo Mancuso, che era al Palermo. Mancuso ha firmato un contratto fino al 2026 e, nel sistema di gioco di Possanzini, punterà a tornare in doppia cifra di gol. Sempre dal Monza, è stato definito il ritorno di Antov alla Cremonese con un nuovo prestito secco.

Dalla Sampdoria è in uscita De Luca, che interessa alla Salernitana, che nel frattempo sta pressando la Roma per ottenere Cherubini e Pagano. I campani stanno anche cercando di ingaggiare Tongya.

Il Pisa ha fatto un colpo a sorpresa ingaggiando il difensore sloveno Jevsenak dal Benfica B per circa 4 milioni. Sono state chiuse anche operazioni in corso da giorni: Manzari, del Sassuolo, che era alla Feralpisalò, si è trasferito al Bari, che oggi attende l’arrivo di Chajia dal Como. Il Bari ha in mano anche Oliveri dall’Atalanta, ex Catanzaro, e sta sondando Pandolfi del Cittadella.

Sersanti si è trasferito alla Reggiana in prestito dalla Juventus, dopo essere stato al Lecco. Il Cosenza è vicino a ingaggiare Caligara dall’Ascoli e ha ufficializzato un contratto triennale per Dalle Mura, della Fiorentina, che era alla Ternana. Tripaldelli (favorito), Celia e Frabotta sono opzioni per la fascia sinistra del Cesena, mentre Oliana del Sestri Levante si è trasferito alla Carrarese, che ha ripreso Zuelli dal Pisa. In Serie C, il difensore Di Gennaro è passato dalla Carrarese al Catania, e Forte del Monterosi è il nuovo portiere del Campobasso.