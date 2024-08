Corriere dello Sport: “Il Catanzaro non molla, vuole Di Mariano. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Cosenza ha ufficializzato l’acquisto in prestito per un anno dell’attaccante olandese Mohamed Sankoh, di proprietà dello Stoccarda. Sankoh, 21 anni, ha trascorso la scorsa stagione all’Heracles in Eredivisie e ha esordito in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda nell’aprile 2021 contro il Lipsia. Intanto, il direttore sportivo Delvecchio è alla ricerca di un laterale sinistro e sta valutando il nome di Antonio Barreca, 29 anni, attualmente in forza alla Sampdoria e con esperienze precedenti in club come Cagliari e Torino. Un’altra possibilità è rappresentata dal giovane centrocampista norvegese Martin Palumbo, 22 anni, della Juve Next Gen.

Nel frattempo, il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo di Demba Seck, esterno avanzato di fascia destra, in prestito dal Torino, e del terzino destro Tommaso Cassandro, 24 anni, in prestito dal Como. Cassandro potrebbe essere schierato già nella prossima partita contro la Juve Stabia. Inoltre, Petko Hristov, centrale difensivo e capitano, ha rinnovato il suo contratto con lo Spezia fino al 2028.

Sul fronte mercato, il Catanzaro sta cercando di rafforzare ulteriormente la squadra. Tra i giocatori nel mirino ci sono Francesco Di Mariano, ala sinistra del Palermo, e Nicolò Buso, attaccante del Lecco. Per quanto riguarda il centrocampo, il club sta trattando per Edoardo Iannoni del Perugia, mentre l’arrivo di Mamadou Coulibaly dalla Salernitana sembra complicato a causa della concorrenza. Gregorio Morachioli, ala sinistra del Bari, è un altro nome seguito dal ds Polito.

Infine, l’interesse del Catanzaro per l’ala sinistra francese Jérémy Livolant, svincolato dopo il fallimento del Bordeaux, sembra essersi raffreddato a causa della forte concorrenza internazionale.