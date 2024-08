Corriere dello Sport: “Taranto: Giovinco, Ionita va a Trapani. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il dg Fabrizio Lucchesi sta ricostruendo il Taranto. Ufficiali il portiere Mattia Del Favero (26), in prestito dalla Spal, e l’attaccante Francesco Verde (24), ex Monterosi. Ha firmato l’esperto centravanti Giuseppe Giovinco (33), senza contratto dopo la retrocessione con la Fermana (contratto annuale). Dalla Ternana arriveranno il difensore Gabriele Boloca (23) e la punta Ottavio Garau (21). Dall’Avellino, l’esterno argentino Manuel Llano (25). Contatti in corso con il difensore Michele Fornasier (28) e la mezzala Demetrio Steffè (28), entrambi svincolati.

Il Cerignola è scatenato: preso l’attaccante Francesco Salvemini (27) dal Giugliano, che ieri ha acquistato il difensore Alessandro Minelli (25) dalla Juventus NG, e il centrocampista Raffaele Romano (19) a titolo definitivo dal Frosinone (contratto fino al 2027). Il Trapani è a un passo dal mediano Artur Ionita (34) del Pisa, ma incassa il “no” dell’attaccante Davide Merola (24), che ha rifiutato il triennale dei siciliani (offerta di un milione di euro) e attende novità dalla Serie B. Ceduto il portiere Emiliano Pino (20) alla Pro Vercelli. La Cavese è sul portiere Pasquale Pane (34) dell’Avellino. Il Picerno mette in stand by il regista Domenico Franco (31) del Messina e non molla Riccardo Collodel (25) della Spal. Il Sorrento cerca Ertijon Gega (23), difensore della Sampdoria.

COLPO PESCARA. È tutto fatto per il centrocampista Lorenzo Lonardi (25), in prestito secco dal Sud Tirol. L’ex Virtus Verona si è già allenato con i nuovi compagni. Si attende la ratifica del prestito con diritto di riscatto dall’Avellino del difensore centrale Erasmo Mulè (25). I due calciatori potrebbero andare anche in panchina nel match di esordio di campionato a Terni domani sera. L’Ascoli ha annunciato il ritorno in bianconero dell’ala destra Mattia Gagliardi (20), che dopo aver frequentato le giovanili del club marchigiano nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Miami nella USL Championship. Il Crotone cede in prestito al Casarano il portiere Francesco Gattuso (19).

ALTRI AFFARI. La Lucchese ha ceduto il terzino De Maria alla Giana Erminio ed ha ingaggiato il difensore lucchese Gemignani (28), ex Arzignano e la mezz’ala Gabriele Giacchino (21) dall’Asti. In casa Ternana è ufficiale l’arrivo in prestito dalla Fiorentina del centrocampista Giovanni Corradini (22), che torna a giocare nella provincia d’origine (è nato a Orvieto). Per la porta fatto un sondaggio per Gianmarco Vannucchi (29), svincolatosi dal Taranto. Il Gubbio ha perso il treno per Federico Valietti (25), che ha preferito accasarsi al Trapani. La Spal, dopo aver chiuso con l’Atalanta il prestito di Theophilus Awua (26), rimanda ogni nuovo innesto a dopo la gara di domani con l’Ascoli.