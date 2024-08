Corriere dello Sport: “Como, il colpaccio è Sergi Roberto. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Dopo l’esperienza in prestito nel 2020, Raoul Bellanova (24) si tinge nuovamente dei colori dell’Atalanta. E questa volta lo fa da calciatore di proprietà della Dea, con un obiettivo chiaro in mente: diventare un uomo chiave per il gioco di Gian Piero Gasperini (66). Il ritorno a Bergamo è stato fortemente voluto dall’esterno ex Inter. Non ha certo forzato per l’addio, ma il richiamo della Champions è stato importante e a Zingonia è considerato una sorta di pallino dei dirigenti della Dea. Il Torino è invece finito nel mirino dei tifosi per la seconda cessione illustre dopo quella di Alessandro Buongiorno (25) al Napoli. Una protesta rumorosa, ma attesa dai vertici del club, che dalla vendita del calciatore incasserà circa 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il sostituto di Bellanova era stato comunque trovato da tempo e arriva dal Feyenoord: si tratta dell’ex Sassuolo Marcus Pedersen (25), valutato circa 4 milioni tra prestito e riscatto. Sono state organizzate le visite per entrambi, e domenica ci sarà proprio Torino-Atalanta.

ALTRO COLPO PER GASP. A proposito di ritorni, la Dea vuole riportare in Italia Rodrigo Becao (28) e ha attivato una trattativa con il Fenerbahce per ottenere il via libera dai turchi. Sul fronte uscite, è invece atteso l’annuncio della cessione di El Bilal Touré (22) allo Stoccarda. Tre nomi per il Como. Con uno di primissimo piano: lo svincolato Sergi Roberto (32), storica bandiera del Barcellona che Cesc Fabregas (37) ha voluto fortemente. Per lui – atteso in queste ore in Italia – è pronto un contratto di due anni: ieri discussi tutti i dettagli. Poi c’è il fantasista Nico Paz (19) del Real Madrid: acquisto a titolo definitivo sui 5-6 milioni più il 50% in favore delle merengues in caso di cessione. Come da accordi, gli iberici hanno inserito anche una clausola di recompra per non perdere il controllo sul giocatore. Infine si avvicina anche il centrocampista argentino del City Maximo Perrone (21).

TURATI DA NESTA. In attesa di nuovi rinforzi, il Lecce ha ricevuto un’offerta dall’Hoffenheim per Valentin Gendrey (24) sugli 8 milioni di euro. La richiesta è sui 10 quindi la distanza è colmabile con un piccolo rilancio: già oggi la possibile chiusura. Diverse pure le richieste per Remi Oudin (27), molto stimato dal Genoa. A proposito: i liguri sono in pressing su Fabio Miretti (21), che resta la prima richiesta di Alberto Gilardino (42) per il centrocampo. Anche ieri nuovi contatti tra le parti. Il Monza resta forte su Stefano Turati (22), scelto per il post Michele Di Gregorio (27). I dialoghi sono costanti, con i biancorossi determinati a chiudere in tempi rapidi l’operazione. Valutato sugli 8 milioni il portiere, appare affascinato dal corteggiamento dei biancorossi. E insieme a lui Adriano Galliani vuole riportare a Monza Alessio Zerbin (25).