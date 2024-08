Gazzetta dello Sport: “Lapadula-Sassuolo. Palermo vicinissimo a Wieteska. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

Il Frosinone continua a essere molto attivo sul mercato, con la firma di Davide Biraschi, ex difensore del Genoa, che arriva svincolato dal Karagumruk e ha firmato un contratto di due anni. Il club è anche in trattativa con il Monza per il portiere Sorrentino e il centrocampista Machin.

Nel frattempo, il Palermo si avvicina all’acquisto del difensore polacco Mateusz Wieteska dal Cagliari, che ha giocato titolare contro la Roma. Questa mossa segue la cessione in prestito di Simon Graves al Pec Zwolle. Sempre dall’Olanda, il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Mohamed Sankoh, ex Heracles ma di proprietà dello Stoccarda, e continua a seguire Andrea Favilli del Genoa, ex Ternana.

Il Catanzaro ha ufficializzato il prestito di Tommaso Cassandro dal Como e sta cercando di rafforzare il centrocampo con uno tra Edoardo Iannoni del Perugia, nonostante la richiesta alta, e Mamadou Coulibaly della Salernitana. Per quanto riguarda gli esterni, il Modena sta lavorando a un riavvicinamento con Alessandro Di Pardo del Cagliari, mentre la Carrarese è interessata al difensore ivoriano Devid Bouah del Catania.

Intanto, il Sassuolo continua a lavorare per rafforzare la squadra in vista del prossimo impegno contro il Cesena. Il club sta valutando la situazione di diversi giocatori, tra cui Laurienté e Thorstvedt, e cerca un attaccante di categoria. La pista più calda sembra essere quella che porta a Gianluca Lapadula del Cagliari, anche se l’operazione dipende dalle cessioni che il Sassuolo potrebbe effettuare. Inoltre, ci sono discorsi in corso per portare in Emilia anche un portiere, con Scuffet e Silvestri tra i nomi che piacciono al club. Lapadula è valutato tra 1,5 e 2 milioni di euro, una cifra accessibile per il Sassuolo, ma la trattativa potrebbe coinvolgere anche altri club interessati, come Pisa e Cremonese.