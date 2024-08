Gazzetta dello Sport: “Palermo, i tifosi vogliono la serie A”

L’edizione odierna de “La Gazze3tta dello Sport” si sofferma sulla seduta di allenamento a porte aperte che ha portato 6000 tifosi in curva al Barbera.

Seimila tifosi hanno accolto calorosamente il Palermo di Dionisi al loro ritorno in città, dopo i ritiri e i primi impegni ufficiali della stagione. La squadra è stata presentata ai sostenitori prima della seduta di allenamento a porte aperte allo stadio Renzo Barbera. Durante l’evento, i tifosi hanno espresso con forza il loro desiderio e la loro aspettativa di vedere il Palermo conquistare la promozione in Serie A, dimostrando un grande entusiasmo e sostegno per la squadra.