Corriere dello Sport: “Palermo, oggi l’ok da Manchester per Sirigu. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sull’ok atteso oggi per il ritorno di Sirigu in rosanero.

Sul fronte mercato, il Palermo sembra essere vicino a chiudere l’operazione per il ritorno dell’ex portiere Salvatore Sirigu, che ha superato nelle preferenze il francese Benoît Costil. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi, una volta ottenuto l’ok definitivo da Manchester. Sirigu, 37 anni, firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo e avrà il ruolo di mentore per il giovane portiere Desplanches, dopo l’infortunio di Gomis, che ieri è stato accolto con affetto dai tifosi presenti all’allenamento.

Parallelamente, il Palermo sta valutando la possibilità di ingaggiare un altro ex, Joao Pedro. Sebbene il modulo attuale non preveda un ruolo specifico per il brasiliano, la sua recente svincolatura dal Fenerbahce ha riacceso l’interesse del club. Joao Pedro, che arrivò in Italia proprio con il Palermo nel 2010 prima di affermarsi con il Cagliari, potrebbe rappresentare un importante innesto per la squadra.

Infine, è prevista per oggi l’ufficialità della cessione di Simon Graves. Il difensore danese, inizialmente destinato alla Reggiana, giocherà invece in prestito secco in Eredivisie con il Pec Zwolle, dopo che l’accordo con il club olandese è stato finalizzato.