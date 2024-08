Corriere dello Sport: “Un Palermo batticuore, bagno di folla al Barbera. Obiettivo chiaro a tutti”

Il boato all’ingresso dal sottopassaggio della squadra è il segnale della speranza che la città ripone nel progetto di una proprietà che ha rilevato il club 2 anni fa, ha già fatto investimenti importanti e altri ne ha previsti nell’ottica di un approdo in A che non può che essere l’obiettivo naturale di chi fa calcio a Palermo ma che non si ottiene solo con il blasone e va piuttosto costruito

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e l’allenamento a porta aperte che ieri ha portato in curva oltre 6mila tifosi.

Il primo allenamento a porte aperte del Palermo ha registrato una partecipazione straordinaria, con seimila tifosi presenti sugli spalti del Renzo Barbera. Questi numeri sono significativi, considerando che superano l’affluenza media di molte squadre di Serie B durante le loro partite casalinghe. La curva Nord, completamente riempita grazie alle prenotazioni necessarie per gestire l’afflusso, ha rappresentato un caloroso abbraccio per la squadra, che quest’anno ha iniziato la stagione con una serie di trasferte consecutive (tre in campionato e una in Coppa Italia).

Nonostante la recente sconfitta contro il Brescia e qualche malumore tra i tifosi, la fiducia e la passione dei palermitani sono rimaste intatte, inviando un messaggio chiaro al tecnico Dionisi e al gruppo: la città è con loro e pronta a sostenerli nel percorso verso l’obiettivo ambizioso della Serie A. L’ingresso della squadra sul campo è stato accolto da un boato della folla, un segnale di speranza e di fiducia nel progetto del City Group, che ha rilevato il club due anni fa e ha già fatto investimenti significativi con l’intenzione di portare il Palermo al massimo livello.

La proprietà e la dirigenza sono consapevoli che l’obiettivo della promozione in Serie A non si ottiene solo grazie alla storia e al blasone del club, ma richiede una programmazione attenta e continua. Nonostante qualche inciampo, la determinazione di primeggiare e migliorare il sesto posto della scorsa stagione rimane intatta. Dionisi, al suo primo anno alla guida di una squadra del sud Italia, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, così come il capitano Brunori, con il quale si è messa definitivamente una pietra sopra alle discussioni estive.

Questo evento ha ricordato ai giocatori, soprattutto a quelli nuovi, quale potenza possa scatenare la passione della città di Palermo, che quest’anno si avvicina ai 13.000 abbonamenti. Un esempio di questa passione è dato dai genitori di un neonato, nato il 19 agosto, che hanno subito acquistato una tessera per la curva, dimostrando come il legame con il Palermo sia una questione di famiglia e tradizione.

Lo striscione esposto dalla curva Nord, “La strada è tracciata e nelle avversità la vostra curva vi sosterrà”, ha riassunto perfettamente l’umore della piazza: un sostegno incondizionato e una fiducia che, nonostante le difficoltà, non viene mai meno. Questo spirito sarà fondamentale per affrontare la stagione e perseguire l’obiettivo di riportare il Palermo dove merita di stare: in Serie A.