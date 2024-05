Corriere dello Sport: “Iervolino, scuse ai tifosi: «E un’altra Salernitana»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro della Salernitana e su alcune parole rilasciate da Iervolino.

La Salernitana si trova in un momento di riflessione e ristrutturazione profonda dopo una stagione difficile che ha portato a un’ammissione pubblica di scuse ai tifosi da parte del patron Danilo Iervolino. In occasione dei Globe Soccer Europe Awards, Iervolino ha sottolineato la necessità di un rinnovamento radicale, con l’intenzione di costruire una squadra basata su giocatori che “sudano la maglia” e condividono un vero amore per la città e il progetto del club.

Il club si appresta a entrare in una fase cruciale, con l’annuncio imminente del nuovo direttore sportivo, previsto per il 7 o il 10 giugno. Questo direttore avrà il compito di guidare la ricerca e l’assunzione di un nuovo allenatore, e insieme saranno presentati, segnando un punto di svolta per il futuro della squadra.

Parallelamente, il club si trova di fronte a potenziali cambiamenti di proprietà, con proposte di acquisto in discussione, provenienti da fondi di investimento come Brera Holdings e Laird Norton Company. Queste discussioni includono trattative su cifre significative e proposte di gestione temporanea, che potrebbero influenzare profondamente la struttura organizzativa e finanziaria del club.

Il processo di casting per il direttore sportivo ha visto diversi candidati notevoli, tra cui Angelozzi, che potrebbe portare con sé Fabio Grosso come allenatore. Altri candidati includono Ciro Polito, Rocco Maiorino e Marco Valentini, dimostrando l’ambizione di Iervolino di attirare competenze di alto livello per rafforzare la gestione sportiva del club.

Nel frattempo, la programmazione per la prossima stagione è già iniziata, con il ritiro estivo programmato a Rivisondoli dal 7 al 24 luglio, segno di una certa continuità nella preparazione della squadra, nonostante i cambiamenti significativi in atto.

In sintesi, la Salernitana è in una fase di transizione cruciale, con decisioni imminenti che definiranno il percorso del club nei prossimi anni. La capacità di Iervolino di navigare queste sfide, sia sul fronte della gestione sportiva che della proprietà, sarà fondamentale per il successo futuro del club.