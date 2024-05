Corriere dello Sport: “Catanzaro tutto in bilico per Vivarini”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro e sul futuro di Vivarini.

Il Catanzaro si trova in un momento cruciale per quanto riguarda il futuro della squadra e del suo allenatore, Margherita Vivarini. Con un contratto ancora in vigore per un altro anno, Vivarini si trova al centro dell’interesse di club come Sassuolo e Cagliari, che vedono in lui un potenziale leader per i propri progetti in Serie A. La situazione attuale evidenzia l’importanza delle decisioni che saranno prese nei prossimi giorni, in particolare durante le discussioni tra il tecnico e il presidente Floriano Noto.

Viviani ha espresso il desiderio di portare in Serie A il progetto che ha costruito negli ultimi anni a Catanzaro, mentre il club dovrà valutare gli eventuali sacrifici economici necessari per supportare un’aspirazione così ambiziosa. La posizione del Catanzaro, che ha chiuso la stagione al quinto posto, suggerisce che ci sono basi solide da cui ripartire, ma anche che potrebbero essere necessari investimenti significativi per realizzare ulteriori miglioramenti.

Il dialogo tra Vivarini e la dirigenza sarà fondamentale per delineare il futuro. Questo confronto dovrà considerare non solo le ambizioni sportive ma anche l’entusiasmo e il sostegno del pubblico, che ha mostrato grande affetto verso il tecnico per le stagioni di successo vissute.

Quanto ai giocatori, il Catanzaro ha una base solida con atleti come Iemmello, Sounas, Pontisso, Petriccione, Antonini, Pompetti, Krajnc e Scognamillo ancora sotto contratto. Tuttavia, la possibile partenza di Jari Vandeputte potrebbe segnalare una fase di cambiamento nella squadra, che potrebbe dover cercare rinforzi adatti per colmare le lacune e continuare sulla strada del miglioramento.

In conclusione, le prossime settimane saranno decisive per il Catanzaro e per Vivarini, con decisioni che influenzeranno non solo la prossima stagione ma potenzialmente anche la traiettoria a lungo termine del club.