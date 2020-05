L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile ripartenza della Serie A. La notizia dell’ok agli allenamenti collettivi è stata accolta in soddisfazione dalla FIGC. Il presidente Gravina è consapevole di aver vinto una battaglia, ma non la guerra. Oggi, parlerà alle 12 al Consiglio federale, che decreterà lo stop al campionato dei dilettanti. Si parlerà delle date del calciomercato e dell’iscrizione ai campionati. Se non riscontrerà le condizioni per finire la Serie A, Gravina potrebbe varare i play-off