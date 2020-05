L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile ripartenza della Serie A. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok agli allenamenti collettivi, escludendo l’obbligo di quarantena per la squadra e i ritiri forzati. A comunicarlo il ministro Spadafora, che ha stabilito il 28 maggio come data per decidere l’inizio del campionato. L’idea primaria sembra quella di ricominciare il 13 giugno, ma trapela il 20 giugno. Adesso, le squadre devono aspettare la trasmissione del protocollo alla FIGC, prima di applicarlo. L’alternativa è proseguire gli allenamenti individuali.