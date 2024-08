Corriere dello Sport: “Gosens ancora da Gasp, Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Ma glia numero 7 e un’accoglienza da star per Alexis Sanchez (35), di nuovo a Udine dopo l’esperienza dal 2008 al 2011. «El Niño è tornato – si legge sul sito del club-. Qui dove è diventato un campione, qui dove ha trovato l’amore di una terra, qui dove la leggenda è iniziata». Annuncio anche per Andy Pelmard (24), nuovo difensore del Lecce arrivato dal Clermont Foot con la formula del prestito ed obbligo di riscatto per circa 2,5 milioni di euro. Ieri il calciatore era in città per le visite mediche e firme. Invece l’uscita programmata del centrocampista marocchino Youssef Maleh (25), in parola con l’Empoli con la formula del prestito e riscatto, ha di fatto permesso a Lassana Coulibaly (25) di tingersi di giallorosso dopo l’accordo dei giorni scorsi. La Salernitana è pronta ad incassare 2 milioni di euro. Nell’estate dei ritorni anche romantici, attenzione anche alla pista Robin Gosens (30) per l’Atalanta. L’esterno tedesco ha infatti espresso chiaramente il suo desiderio, ovvero quello di rientrare a Bergamo dove ha casa e uno splendido rapporto con tutto l’ambiente nerazzurro. Per l’operazione con l’Union Berlin sui 10 milioni, serve in ogni caso l’uscita di Mitchel Bakker (24) che è stato offerto al Torino – in contatto pure Borna Sosa (26) – e ha mercato all’estero. L’Atalanta non molla Matt O’Riley (23) del Celtic, per il quale è in programma una nuova offerta sui 22 milioni. Sul calciatore anche delle società inglesi. Ieri intanto Marc Pubill (21) è arrivato in Italia, per sostenere le visite mediche con i bergamaschi: all’Almeria circa 16 milioni di euro con bonus.

CONTRATTO PALOMINO. Non solo Gianluca Gaetano (24), ormai da diversi giorni il Cagliari ha in pugno pure lo svincolato José Luis Palomino (34). Tra le parti c’è un principio di accordo per un contratto di un anno più uno che dovrebbe essere definito nelle prossime ore. Resta nel frattempo incerto il futuro di Yerry Mina (29), che ha rifiutato per ora le offerte degli arabi: la clausola è scaduta, quindi il suo futuro è nelle mani del Cagliari. Non si escludono poi delle offerte per Pantelīs Hatzidiakos (27),.

Un altro ritorno di questa sessione potrebbe essere quello di Alessio Zerbin (25) al Monza. Ci sono stati nuovi contatti tra l’entourage dell’esterno offensivo e i biancorossi, ma il Napoli ha deciso di rimandare i discorsi sulla sua partenza come nel caso di Giovanni Simeone (29), sondato in passato dal Genoa. Ai rossoblù piace poi molto anche Nikola Krstovic (24), che il Lecce è disposto a far partire solo per offerte definite irrinunciabili. Il Bologna ha il sì di Logan Costa (23) e spera a breve di chiudere l’operazione sui 15 milioni. La Fiorentina vuole chiudere Albert Gudmundsson (27) con i soldi di Nico Gonzalez (26), ma i rossoblù libereranno l’islandese solo con il sostituto di Mateo Retegui (25) in mano. Oggi Amir Richardson (22) domani sarà a Firenze per le visite.