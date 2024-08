Corriere dello Sport: “Doppio colpo per Inzaghi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato di B.

Un rinforzo danese per il Pisa che chiude con l’Aalborg per il centrocampista Malthe Hojholt (23), in passato titolare delle nazionali giovanili biancorosse. Sempre dalla Scandinavia sta per arrivare Oliver Abildgaard (28), nelle ultime stagioni in Italia con Verona e Como e anche lui con un brillante passato nelle nazionali danesi.

VEROLI ALLA SAMP. Tormentone finito: Davide Veroli (21) giocherà la prossima stagione con Pirlo alla Sampdoria. Lo ha ufficializzato anche il Cagliari dopo che il duttile difensore la scorsa stagione al catanzaro era stato ripetutamente accostato a Bari, Frosinone e Salernitana. In casa Sassuolo si è bloccata la trattativa per il fantasista Mattia Valoti (30), di proprietà del Monza: i brianzoli avevano chiesto di inserire nell’affare il cartellino dell’estremo difensore Andrea Consigli (37), che però ha espresso la volontà di restare in neroverde. Per rinforzare il reparto offensivo, considerate anche le probabili uscite degli attaccanti Andrea Pinamonti (25) e del francese Armand Laurentié (25), gli occhi sono puntati sul centravanti Milan Djuric (34), bosniaco del Monza, e sull’esterno offensivo del Frosinone Giuseppe Caso (25). Dopo l’acquisto a titolo definitivo della punta olandese Sydney Van Hooijdonk (24), per lui un contratto fino al 2026, il tecnico del Cesena Michele Mignani chiede almeno un altro rinforzo: per il ruolo di esterno sinistro. Un’opzione risponde al nome di Alessandro Tripaldelli (25) della Spal, per il quale ci sarà ancora da trattare. Capitolo cessioni: sul centrale Luigi Silvestri (31) sembra esserci l’interesse di alcune squadre di C, Ternana in primis, mentre la trattativa tra il mediano Francesco De Rose (37) e il Catania è in stand-by. La Reggiana ha un nuovo difensore: Alessandro Fontanarosa (21), mancino scuola Inter, arriva dai nerazzurri in prestito secco, battuta la concorrenza di Spezia e Sampdoria. Determinante è stata la volontà del ragazzo, che in granata ritroverà William Viali (49) dopo l’esperienza condivisa nella scorsa stagione al Cosenza con evidente profitto. Per rinforzare la difesa piacciono anche Filippo Romagna (27) del Sassuolo, Gabriele Calvani (20) e Alessandro Marcandalli (21), entrambi del Genoa. Restano invece sulla lista dei partenti gli attaccanti Stefano Pettinari (32) e Luca Vido (27).

ALTRO CATANZARO. A una settimana esatta dall’esordio in campionato, il Catanzaro deve colmare buchi in organico e dare a Caserta alternative in ruoli già coperti. Mentre l’esterno destro croato Mario Situm (32) è pronto al prolungamento di contratto a tutto giugno 2026, c’è un altro terzino destro, Marcello Piras (19), pronto per la Cavese, con la conseguenza di dover trovare un altro interprete che il ds Polito potrebbe pescare all’estero. Tra gli altri esuberi c’è quello dell’attaccante Alessio Curcio (34) per il quale si sono mossi Triestina e Pescara, nonché del difensore centrale Luka Krajnc (29) che dovrebbe proseguire tra Germania o Belgio. In entrata il Catanzaro ha puntato due profili: l’attaccante del Lecco Nicolò Buso (24) è quello in linea con l’idea della società di avere calciatori giovani, anche se le richieste del Lecco non favoriscono il ritorno in serie B dell’attaccante. In alternativa resiste Cesar Falletti (31).