Corriere dello Sport: “Sorpresa Palermo, Hasa non interessa più. Corona al Pontedera”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il precampionato del Palermo ha offerto segnali molto incoraggianti: in cinque amichevoli la squadra ha subito solo un gol, mostrando una crescita costante partita dopo partita. La fisionomia del gruppo sembra ormai ben definita, anche se il mercato resterà aperto per altri 20 giorni. Con l’arrivo di Valerio Verre, il centrocampo appare al completo; di conseguenza, l’interesse per l’under della Juventus Hasa è venuto meno. A meno di sorprese, Vasic e Saric resteranno in rosa, anche se il reparto dovrà fare i conti ancora per un po’ con l’assenza di Segre, alle prese con problemi a un ginocchio.

La ricerca di un terzino sinistro sembra essersi fermata, poiché durante il ritiro l’allenatore Dionisi ha apprezzato l’impegno di Buttaro e valutato la versatilità di giocatori come Pierozzi e Ceccaroni, che potrebbero essere validi sostituti sulla fascia sinistra al posto di Lund. È più probabile, invece, che ci siano movimenti in entrata per quanto riguarda i centrali difensivi e certamente in attacco, dove il giovane Corona, non convocato per la partita contro il Parma, è in procinto di trasferirsi in prestito al Pontedera, lasciando quindi spazio per un nuovo innesto.