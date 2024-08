Corriere dello Sport: “Oggi l’esordio ufficiale in Coppa Italia. Dionisi: «Il Palermo ci proverà, io ci credo»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle parole di Dionisi in vista di Parma-Palermo.

«Si comincia finalmente». Alessio Dionisi, dal ritiro di Veronello, esprime con entusiasmo la sua impazienza di iniziare questa nuova avventura con il Palermo, che resterà in ritiro fino alla trasferta d’esordio in campionato contro il Brescia, per poi rientrare in Sicilia la settimana successiva. «È la mia prima partita ufficiale da allenatore del Palermo, spero che ce ne saranno tantissime altre», afferma Dionisi, condividendo la sua emozione per il debutto e il desiderio di vedere il calore dei tifosi, che hanno seguito la squadra con passione, anche durante il ritiro in Inghilterra.

La stagione 2024/25 del Palermo inizia con una sfida contro il Parma di Fabio Pecchia, fresco vincitore della Serie B. Nella scorsa stagione, le due squadre avevano ottenuto due pareggi. Sebbene la struttura tattica e la rosa del Palermo siano simili a quelle dell’anno scorso, oggi solo tre nuovi acquisti (Gomis, Nikolaou e Blin) dovrebbero partire titolari. Tuttavia, Dionisi nota che l’applicazione e la convinzione della squadra sono migliorate.

Dionisi è consapevole che il test di oggi sarà molto impegnativo e che il Palermo parte come sfavorito, ma vuole subito instillare una mentalità positiva nella sua squadra: «Il Parma è una squadra superiore, ma sarà il campo a parlare. Ci arriviamo bene, la squadra finora ha risposto, soprattutto in termini di disponibilità, e dovrà continuare così per tutta la stagione. Il nostro obiettivo principale è il campionato, ma perché non provarci? Cercheremo di passare il turno».

Sul fronte dei nuovi arrivi, Dionisi sottolinea l’importanza di Verre, che ha scelto di tornare a Palermo per la terza volta, e di Appuah, un giovane promettente che il club ha fortemente voluto.