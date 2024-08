Corriere dello Sport: “Al Tardini la sfida con i rosanero: «È un Parma sempre all’attacco»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Parma e Palermo.

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia contro il Palermo (oggi al Tardini alle 18:30), il Parma si presenta con qualche ritardo sul mercato. Nonostante le ottime prestazioni nelle amichevoli precampionato, con vittorie meritate contro squadre importanti come Galatasaray e Atalanta, la squadra deve ancora completarsi. I tifosi del Parma, già dall’estate del 1987, quando la squadra di un giovane Zeman stupì nelle amichevoli per poi faticare in campionato, hanno imparato a non dare troppo peso ai risultati delle partite non ufficiali.

Un problema per il Parma è stato l’infortunio di Hernani, uno dei giocatori più costanti, che ha riportato un risentimento al polpaccio nella partita contro l’Atalanta. Tuttavia, l’arrivo oggi a Parma del presidente Kyle Krause potrebbe portare novità sul mercato. Dopo aver licenziato il direttore dell’area tecnica Roel Vaeyens, Krause sembra aver preso in mano le decisioni sulle trattative in entrata e in uscita. L’ultima cessione è stata quella del giovane portiere Rinaldi, andato in prestito alla Feralpi. Le trattative per il fantasista Gaetano del Napoli e per Cancellieri della Lazio sembrano più complicate, ma si prevede comunque l’arrivo di almeno tre nuovi giocatori di peso, distribuiti tra difesa, centrocampo e attacco. Nel frattempo, il club ha celebrato sui social Adrian Bernabè, che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi con la Spagna e ora è atteso in squadra.

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha recentemente rilasciato un’intervista alla prestigiosa rivista statunitense Forbes, dove ha espresso la sua filosofia: «Voglio che giochiamo per vincere ogni partita. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma vogliamo farlo con un calcio di possesso e offensivo, mantenendo un’identità precisa per continuare a crescere». Le ottime prestazioni e i gol di Man e Bonny contro l’Atalanta dimostrano che il Parma ha valide opzioni in attacco, ma la difesa, pur compatta, potrebbe beneficiare di maggiore esperienza individuale.