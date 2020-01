L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A. Konig è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa, mentre l’estremo difensore Radu è ad un passo dal Nizza. El Yamiq passerà al Sivasspor in Turchia. In rossoblù arriverà Masiello dall’Atalanta, aspettando Soumaoro, capitano del Lilla. La Fiorentina guarda con attenzione all’ex rosa Edoardo Goldaniga, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, e a Fabio Pisacane del Cagliari. In mezzo al campo piacciono Duncan del Sassuolo, Cassata del Genoa e Meite del Torino. Dybala chiede chiarezza alla Juventus, che nel mentre lavora per la cessione di Can al Borussia Dortmund. A ore sarà ufficializzato lo scambio De Sciglio-Kurzawa col PSG. La Roma ha l’accordo col Barcellona per il prestito con riscatto di Carles Perez. Fofana, centrocampista dell’Udinese, è conteso da Torino e West Ham. La Spal pressa per Iago Falque, mentre il Brescia monitora Lykogiannis del Cagliari.