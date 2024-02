Corriere dello Sport: “Fuori da grande. Corini prepara il blitz allo Zini”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà sabato a Cremona.

Tra le altre 7 squadre che sono ora in zona-playoff il Palermo di Corini ha sofferto solo Cittadella e Catanzaro. Contro i veneti, infatti, i siciliani hanno perso entrambi i confronti, sia al Barbera (0-1 il 12 novembre), sia al Tombolato (0-2 il 13 gennaio) mentre con i calabresi c’è stata l’1-2 interno del 1º dicembre, ma l’1-1 al Ceravolo del 26 gennaio. Finora i rosanero hanno giocato undici match contro le “big” ed hanno ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi.

Il Modena è stato battuto sia in casa (4-2) che in trasferta (2-0) e contro il Como quattro punti su sei (3-0 in casa e 3-3 fuori). La capolista Parma è stata fermata sul 3-3 al Tardini, il Venezia ha lasciato i tre punti al Penzo con l’1-3 del 26 settembre e la Cremonese è stata battuta al Barbera per 3-2. Mancano da giocare due scontri diretti al Barbera, il 15 marzo contro il Venezia ed il 20 aprile contro il Parma, dopo aver fatto visita sabato prossimo alla Cremonese.

In assoluto il rendimento esterno dei siciliani è il 4º del torneo: 20 punti lontano dalla Favorita, meno dei 25 esterni del Parma, dei 24 della Cremonese e dei 21 del Como. Corini a Cremona deve cercare di fermare una striscia di 7 trasferte con sempre almeno un gol subito dopo l’ultimo clean sheet esterno il blitz (2-0) di Modena del 7 ottobre.