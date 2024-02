Palermo, Brunori sempre da record. È lui il «principe» dei bomber italiani

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Matteo Brunori definendolo il “principe” dei bomber italiani.

Brunori è l’attaccante italiano che nell’ultimo anno e mezzo ha realizzato più gol di tutti. Il capitano e bomber rosanero nell’ultima sfida contro il Como ha messo a segno il suo nono gol nel torneo. Una rete che – sommata alle 17 dell’anno scorso e alle otto precedenti questa stagione – lo ha proiettato a quota 26 centri. Il centravanti, dopo un periodo non proprio brillante, è tornato a trascinare la squadra di Corini, non solo a suon di gol, ma anche con grandi prestazioni. Il numero 9 del Palermo da quest’anno svolge il suo ruolo di punta centrale nel tridente in maniera diversa da quanto fatto in passato.

Brunori entra più nel vivo delle azioni della squadra, serve assist (vedi il passaggio perfetto su palla inattiva per l’inserimento di Di Francesco, autore del gol del 3-0 che ha messo sabato scorso al tappeto i lariani di Roberts). Insomma, Brunori lavora per diventare ancora più decisivo di quanto non lo sia già. Numeri da capogiro per il 9 rosanero, anche se in questo campionato sta avendo una media al momento inferiore rispetto a quella della scorsa stagione, ma ha ancora diverse partite per recuperare il terreno perso e provare a superare la quota di reti totalizzata nella stagione passata.

Ad impressionare è quindi la continuità con la quale, in un modo o nell’altro, Brunori sta riuscendo a scrivere record su record. Addirittura, considerando solamente Serie A e B, includendo an che i calciatori stranieri, il capitano del Palermo è al quarto posto. Davanti a lui nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto meglio solamente Lautaro Martinez con 41 gol, Osimhen con 33 e Pojanphalo, quest’ultimo a quota 32 reti complessive. Brunori, quindi, ha realizzato più gol di Giroud (25), Lapadula (25, tra A e B), Vlahovic (23), ma anche di Lookman, Dybala e Dia (20), e persino di Lukaku (19). Brunori si avvicina, tra l’altro, sempre più al podio di un’altra speciale classifica, quella dei migliori marcatori all-time del Palermo, che lo vede attualmente al terzo posto con 58 gol complessivi con la maglia rosanero.