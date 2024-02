Palermo, occhio al fuoco…amico della Cremonese

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Cremonese-Palermo e sugli ex della sfida.

Guardi la Cremonese e il primo nome che ti viene in mente è senza dubbio quello di Franco Vazquez. Inutile girarci attorno, quello dell’italo-argentino è chiaramente la pedina che più lega la squadra rosanero a quella lombarda, nonostante gli anni trascorsi dal suo addio al Palermo. Quella di sabato, infatti, sarà senza dubbio una partita speciale per il mancino dei grigiorossi, tra i giocatori più determinanti della categoria e tra i migliori della sua squadra. E quando si parla di ex non si può che pensare a ciò che il «Mudo» ha fatto con la maglia rosanero nelle tre stagioni disputate a Palermo con 109 partite condite da 22 reti e 21 assist: numeri importanti per un calciatore che esultava alla stessa maniera per un gol o per un passaggio filtrante per un compagno, a testimonianza della qualità dell’elemento in questione.

Si è aggiunto alla lista degli ex anche un altro fantasista sudamericano, di nazionalità uruguaiana, arrivato a Cremona durante il mercato di riparazione di gennaio. Stiamo parlando di Cesar Falletti, nuovo elemento a disposizione della rosa di Stroppa per questo finale di stagione. Cinque le apparizioni dell’ex Ternana con la nuova maglia, con ancora nessuna soddisfazione personale a inaugurare e giustificare il passaggio nella nuova compagine.

Nessun gol e neanche nessun assist per Falletti con la Cremonese, cosa che invece gli era riuscita nel girone d’andata con la maglia della Ternana, squadra con la quale ha fatto centro una volta collezionando anche 4 passaggi decisivi. Il rendimento di Falletti con la maglia del Palermo non è di certo paragonabile a quello dato dal suo collegato di reparto Vazquez, ma comunque l’uruguaiano è stato capace di farsi apprezzare dai tifosi rosanero in una stagione sfortunata come quella 2018/19. Quell’anno Falletti giocò complessivamente 32 partite, andando a segno in 4 occasioni e facendo anche 5 assist. Bottino sufficiente seppur non esaltante per un calciatore dinamico capace di inventarsi una giocata decisiva da un momento all’alt ro