Palermo, staffetta continua sulla corsia sinistra

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla corsia mancina del Palermo.

Prima uno, poi l’altro. Una staffetta continua che non faceva altro che alzare il livello vista la concorrenza spietata per un posto da titolare. La storia della corsia sinistra del Palermo può essere riassunta così, con una vera e propria sfida fra Lund e Aurelio. Questo dualismo è stato davvero equo soprattutto nelle prime giornate di campionato, quando Corini alternava i due in base a ciò che vedeva durante gli allenamenti.

Tuttavia, con il passare delle settimane l’allenatore rosanero ha pian piano preferito l’impiego dal primo minuto dello statunitense, che dalla vittoria esterna a Venezia in poi ha difeso il posto da titolare fino al match casalingo contro il Cittadella: quella, infatti, fu l’ultima volta che Corini decise di schierare dall’inizio il numero 31 rosanero, prima della nuova opportunità avuta e sfruttata contro il Como sabato scorso.

In totale, sono ben 19 le partite nelle quali Corini ha scelto di partire dall’inizio con Lund, contro le 5 invece giocate dal terzino ex Pontedera. Numeri chiari, anche se quasi in tutte le partite il cambio Lund-Aurelio è stato sfruttato, a testimoniare come il tecnico avesse l’intenzione di tenere viva questa alternanza, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità della prestazione sull’out di sinistra.