L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo con Pierozzi che potrebbe già dire addio.

Difficile a questo punto che il Palermo insista per un ulteriore innesto nel settore di mezzo. L’idea di tecnico e società è stata fin dall’inizio quella di puntare su elementi eclettici, la pista Machin dovrebbe essere abbandonata. Come si sapeva, però, il problema è adesso lo sfoltimento necessario della rosa: Saric è il 19° over 23 dunque uno, forse un difensore, è destinato al taglio.

Sorge invece in maniera inattesa un dubbio su Pierozzi, rilevato in prestito dalla Fiorentina: pare che il club viola, che aveva girato il ragazzo al Palermo nella gestione Castagnini, sia preoccupato dai nuovi innesti nel reparto, Mateju innanzitutto, che limitano i suoi spazi. Pierozzi ha disputato solo due spezzoni con Perugia e Bari. Negli ultimi giorni di mercato si deciderà.