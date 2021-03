L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Palermo.

I rosa hanno esonerato Boscaglia, affidandosi al vice Filippi. Mirri e Sagramola hanno preferito non rilasciare dichiarazioni per non alimentare polemiche o dubbi.





Al debutto assoluto, Filippi dovrà ridare colore al gruppo e fare subito risultato. Diversamente sarà un nuovo allenatore a portare a termine la stagione la cui durata potrebbe essere piuttosto breve, a meno di non compiere un’impresa. E il nome possibile sarebbe quello di Rosario Pergolizzi, che conosce tutto di società e squadra avendo vinto la Serie D l’anno scorso (che non si è lasciato bene con Sagramola).