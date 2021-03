L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’esonero di Roberto Boscaglia

La decisione è stata comunicata al tecnico gelese nel cuore della mezzanotte. E’ stato individuato come il principale responsabile del fallimento tecnico. Era il nome vincente scelto in fretta e furia. Un biennale per convincerlo, ma mai la sensazione che sentisse davvero la sua squadra.





I dirigenti gli imputavano un entusiasmo insufficiente e di non aver creato coesione. Il suo contratto, però, è in vigore fino al 2022 e bisognerà lavorare anche per la rescissione.