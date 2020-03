L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’allarme Coronavirus nel Regno Unito. La Premier League, in accordo con la Football Association, ha fatto sapere che non si opporrà in caso di divieto di aggregazione e che le partite verranno disputate a porte chiuse. Impossibile del resto, visti i fitti impegni del calendario inglese, pensare di posticipare le partite. Resta incerta l’amichevole della nazionale inglese contro gli azzurri di Roberto Mancini in programma il 27 marzo a Wembley. La Football Association ha sollecitato un parere alle autorità competenti per non dovere annullare la gara o limitare l’accesso all’ultimo momento. Intanto si cautelano anche i club. Secondo quando riportano alcuni tabloid il Newcastle United ha chiesto ai suoi giocatori di non stringere la mano agli avversari e di evitare contatti eccessivi nel festeggiare i gol.