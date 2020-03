L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla proposta del Comitato scientifico, che ha proposto uno stop di 30 giorni per qualsiasi manifestazione sportiva. Dal Governo è trapelato che, qualora, venisse deciso di adottare un provvedimento di questo genere, sarebbero comunque consentite le ”porte chiuse”: una condizione, che ormai la maggioranza dei club di serie A pare ormai rassegnata ad accettare. Nel frattempo, oggi dovrebbe essere varato il nuovo calendario del massimo campionato, che poi è quello ipotizzato nella giornata di lunedì dalla Lega. Ieri, dovevano esprimersi le società. E 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale, quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle “porte chiuse” qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani. A proposito del club nerazzurro, la sua risposta è stata invece la lettera, riportata a parte, che boccia senza mezzi termini la proposta sul tavolo. C’è, però, una novità: per il via libera dovrebbe essere sufficiente il Consiglio convocato, sempre a Roma, per questa mattina alle 10, mentre l’Assemblea successiva dovrebbe saltare. Quello del Consiglio, è un passaggio che Dal Pino vuole comunque fare, anche se per regolamento non sarebbe necessario, visto che è sua la “giurisdizione” dei recuperi.