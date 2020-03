Continua il caos in Serie A. Di fronte al consenso quasi generale per il recupero della 26a giornata nel prossimo weekend, l’incontro tra presidenti e dirigenti delle società è saltato per la mancanza del numero legale di partecipanti alla riunione. Nonostante l’opposizione di Inter e Napoli, si avvicina la conferma del nuovo calendario, dove tra sabato 7 e lunedì 9 marzo verrebbero giocate le sei partite rinviate: Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter, quest’ultima in programma lunedì alle 20.45 e a porte aperte. I recuperi della 25esima giornata (Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo) dovrebbero andare in scena mercoledì 18 marzo. Da trovare una soluzione per Inter-Sampdoria.