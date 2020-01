L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle possibili scelte di formazione del Palermo in vista della sfida contro il Roccella. Due indizi bastano, a volte, per formare una prova: Pergolizzi ha in mente la difesa a tre per la gara con il Roccella. Dopo averla provata nella seduta di mercoledì al termine della quale ha portato la squadra e lo staff a pranzo nei pressi di Monreale, il tecnico ha riproposto questa formula ieri pomeriggio nel test a porte chiuse che i rosa (in campo sia nel primo che nel secondo tempo con un 3-4-3) hanno disputato al “Tenente Onorato” contro gli Allievi del Terzo Tempo, scuola calcio cittadina. Il Palermo ha vinto 13-0. Nello schieramento del primo tempo, protagonista Silipo (nel tridente con Ricciardo e Floriano) con due gol, due assist e un palo. Doppietta anche per Floriano che nella ripresa, frazione di gioco in cui Felici a un certo punto ha agito da mezzala, è stato “imitato” da Ficarrotta, Sforzini e Rizzo Pinna nell’ambito di un festival del gol a cui hanno preso parte anche Ambro, Martin e Kraja. Dall’infermeria, nel frattempo, arrivano segnali incoraggianti sul fronte Santana. L’argentino, ai box per la rottura del tendine d’Achille destro rimediata l’8 dicembre, ha rimosso il tutore e da ieri ha intensificato la rieducazione.