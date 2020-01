L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla anche della situazione legata al progetto per la realizzazione del centro sportivo del Palermo. Fumata grigia, intanto, al termine del vertice di ieri mattina tra il Palermo, la Regione e il Comune in occasione del quale il club rosanero sperava di ottenere il via libera per la concessione dell’area dell’ex campo rom (appartenente al demanio regionale) per la realizzazione del centro sportivo. È emersa la volontà di trovare una soluzione, ma le parti hanno fissato un nuovo incontro per il 30 gennaio.