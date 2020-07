L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del possibile cambio di format in serie A. Si tratta di un piano B che la FIGC ha preparato vista la situazione d’incertezza. Oggi a Milano – scrive il quotidiano – ci sarà un’assemblea dove l’argomento in teoria non è all’ordine del giorno. La Lega è sicura che il campionato inizierà il 12-13 settembre e non chiederà un taglio del format. Gravina però, caldeggia l’ipotesi playoff o una formula alternative per ridurre le finestre necessarie per assegnare lo scudetto. L’ipotesi che circola è quella di una serie A divisa in due gironi, stabiliti in base alla classifica 19/20, con gare andata e ritorno fino a determinare le classifiche. Per quanto riguarda il pubblico negli stadi, la sensazione della Lega è che all’estero siano più avanti e ciò preoccupa non poco.