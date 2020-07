L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di un Palermo orientato verso il ritiro di Petralia Sottana. In attesa che prenda forma la nuova creatura che verrà forgiata in ritiro tra circa due settimane – scrive il quotidiano – c’è una “costola” del Palermo 2019/2020 che suda allenandosi al Barbera. Dal portiere Pelagotti, passando per Accardi, Crivello e Maron, fino a Corsino, Ambro, Santana e Floriano. Intanto ieri il Palermo è stato omaggiato dall’importantissimo giornale sportivo “France Football”