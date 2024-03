Corriere dello Sport: “Davvero il Palermo muterà lunedì il proprio volto tattico?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’ipotetico cambio modulo di Corini in vista del Pisa.

Davvero il Palermo muterà lunedì il proprio volto tattico? Dalle sedute al Cfa di Torretta non emergono dati univoci.

Ieri Corini ha lavorato ancora sulla difesa a 4 reinserendo Lucioni nello schieramento; a Pisa è incerta la presenza di Di Mariano, essenziale per agire come esterno destro in un 3-5-2, e una sua eventuale alternativa con quell’assetto non sarebbe Insigne ma piuttosto Buttaro che ha giocato così già l’anno scorso a Como, se non addirittura Diakitè.

Resta il modo del rafforzamento a metà campo: a Gomes e Segre potrebbe essere affiancato un altro elemento sulla stessa linea per stare più compatti. Henderson al momento è il favorito.