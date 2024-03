Corriere dello Sport: “Pisa, Aquilani recupera tutti. Palermo, apprensione per Di Mariano. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Pisa.

Possibile conferma del modulo 4-2-3-1 PISA – A disposizione Tramoni e Torregrossa: impiego part-time. Recuperati Calabresi, Bonfanti e Valoti. Out Barberis per il resto della stagione. Sull’esterno si candida anche D’Alessandro. Possibile conferma del 4-2-3-1.

Probabile formazione (4-2-3-1): Loria; Calabresi Caracciolo Canestrelli Barbieri; Marin Esteves; Arena Valoti D’Alessandro; Moreo. A disp.: Nicolas, Beruatto, Hermannsson, L. Tramoni, M. Tramoni, Veloso, Tourè, Piccinini, Mlakar, Masucci, Bonfanti, Torregrossa. All.: Aquilani

Lucioni in gruppo: sarà titolare con il Pisa PALERMO – Apprensione per Di Mariano che ieri non si è allenato, rientrano però in gruppo Insigne e Buttaro, eventuali candidati a occupare la fascia destra. Lucioni si allena con la squadra ed è probabile il suo impiego da titolare a Pisa.

Probabile formazione (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. A disp.: Desplanches, Graves, Nedelcearu, Buttaro, Aurelio, Stulac, Vasic, Coulibaly, Mancuso, Insigne, Soleri, Traorè. All.: Corini.