Corriere dello Sport: “Da De Bruyne a Ronaldo e Messi. I 50 campioni all’ultimo anno di contratto”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui 50 campioni arrivato all’ultimo anno di contratto.

Il mercato dei calciatori svincolati si prospetta come un vero e proprio “outlet” dei grandi nomi, con il 2025 che già si preannuncia ricco di opportunità milionarie per club e agenti. Tra i giocatori in scadenza di contratto figurano campioni di caratura mondiale come Alexander-Arnold, Sané, De Bruyne, Kimmich, Son, Neymar, Van Dijk, e il centravanti Jonathan David, che è seguito da vicino dalla Juventus. Se non dovessero rinnovare i rispettivi contratti con Al-Nassr e Inter Miami, anche due leggende come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbero tornare a essere corteggiati dai club europei, desiderosi di riportarli nel calcio che conta.

Tra gli altri nomi di spicco c’è Mohamed Salah, che invece potrebbe cedere alle tentazioni arabe dopo una lunga carriera da protagonista in Europa. Ci sono anche giovani talenti come Angel Gomes del Lilla, che ha recentemente esordito con la nazionale inglese, e numerosi giocatori nel pieno della loro maturazione tecnica. Tra questi, spiccano il difensore Boscagli del PSV Eindhoven, Mitchell del Crystal Palace, e l’attaccante Calvert-Lewin dell’Everton, autore di 69 gol in carriera con i “Toffees”. La Lazio è in pole position per acquisire Rayan Cherki, trequartista del Lione, con la trattativa che potrebbe prendere il volo nei prossimi mesi. Sul fronte italiano, Calabria (Milan) e Verratti (attualmente in Qatar) potrebbero anch’essi cercare nuove destinazioni.

Oltre ai nomi più blasonati, non mancano anche le opportunità a basso costo. Uno dei giovani più promettenti è Yarek Gasiorowski del Valencia, difensore centrale classe 2004, cercato dall’Inter la scorsa estate. Roland Sallai, ala del Friburgo e protagonista con l’Ungheria, è un altro nome interessante, così come Mbemba, difensore del Marsiglia, il cui divorzio con il club francese sembra imminente. Altri profili da seguire includono Victor Lindelof, chiuso da altri difensori al Manchester United, e Jorginho, che potrebbe lasciare l’Arsenal per approdare al Galatasaray.

C’è poi il caso di Koke, storico capitano dell’Atletico Madrid, che potrebbe svincolarsi a giugno, anche se il presidente Cerezo cercherà di trattenerlo con un rinnovo. Tra i giocatori con i contratti già scaduti e in cerca di una nuova sistemazione ci sono Rabiot e Martial, mentre Depay e Praet hanno recentemente trovato una squadra, rispettivamente con Corinthians e Anversa.

Con così tanti nomi di alto profilo sul mercato, i prossimi mesi promettono di essere frenetici, e molte squadre europee ed extraeuropee sono già pronte a fare la loro mossa per assicurarsi i migliori affari possibili.