Niente lista Champions e cessione a gennaio: Inzaghi e Marotta hanno deciso

La società insieme all’allenatore ha deciso la strada da percorrere. Il giocatore verrà ceduto a gennaio: per ora niente lista Champions.

Il mercato è appena terminato, eppure gennaio è dietro l’angolo. Proprio così, non sempre in estate le società riescono a trovare la quadra per tutte le operazioni che erano necessarie, e dunque tutto si rimanda spesso al mercato invernale.

Questo si traduce ovviamente con una continuità di lavoro da parte dei club, e uno di questi è sicuramente l’Inter, che non ha terminato ancora i lavori da portare a termine. La società infatti non è riuscita a piazzare in uscita tutti gli esuberi che avrebbe voluto.

E non è impresa semplice per nessun club, basti pensare a Milan e Juventus, ma anche alla Roma, con ancora elementi in rosa fuori dal progetto tecnico. Inzaghi intanto in maniera ufficiale ha deciso di escludere un giocatore dalla lista Champions, poi la palla passerà a Marotta per il mercato in uscita.

Inter, esclusione importante dalla lista

La stagione si arricchirà quest’anno per i campioni d’Italia con la nuova Champions League. Gli impegni autorevoli non mancheranno, dopo i sorteggi e i calendari già fissati. Per l’occasione la Uefa ha chiesto la lista per le competizioni europee ai vari club, e l’Inter ha deciso di lasciare fuori dai giochi anche Joaquin Correa.

L’argentino, dato in partenza per tutto il mercato estivo, alla fine è rimasto alla Pinetina a causa delle poche e magre offerte arrivate. Per lui si prospettano mesi di panchina in nerazzurro, ma il mercato di gennaio potrebbe essere la salvezza per il trequartista, e per i fondi dell’Inter.

Correa, cessione obbligata a gennaio

E a gennaio diventa già una cessione quasi obbligata quella di Correa. Il giocatore infatti praticamente mai utilizzato eccezion fatta per il campionato 21/22, quello del suo esordio con la maglia dell’Inter, è finito relegato in panchina, o in prestito. Nessuna squadra ha bussato però a fine estate alla porta del Biscione.

Ecco perché, con i suoi quasi 7 milioni lordi di stipendio, per le casse del club il suo ingaggio è diventato un peso troppo grosso. Venderlo a gennaio è la soluzione ottimale, e l’Inter potrebbe già cercare un acquirente in questi mesi autunnali per essere certa di potersi finalmente separare dal giocatore. Intanto però è finita anche l’ultima speranza di essere preso in considerazione da Inzaghi, con questa mossa dell’esclusione dalla lista Champions.