L’Athletic Palermo pensa in grande: si lavora per le firme di Di Gaudio, Mazzotta e Crivello

L’Athletic Palermo, squadra dell’Eccellenza siciliana, potrebbe lanciare un segnale importante alle principali rivali del campionato. La società, infatti, starebbe lavorando ad un triplo colpo di mercato per rilanciare le proprie ambizioni. Nelle ultime ore Antonio Mazzotta, Antonio Di Gaudio e Roberto Crivello sono stati fortemente accostati alla squadra della loro città natale, nonostante alcune richieste provenienti da categorie superiori.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com i tre giocatori sono un vero e proprio obiettivo di mercato dell’Athletic Palermo, che continua a lavorare sotto traccia per arrivare ad una clamorosa e importantissima fumata bianca. I tre giocatori hanno indossato negli anni precedenti anche la maglia del Palermo: Mazzotta vanta una doppia esperienza in rosanero (2007-09 e 2018-19), mentre Crivello è stato uno dei primi uomini, nel 2019, ad aderire alla ripartenza della squadra siciliana dalla Serie D post-fallimento, per poi trasferirsi al Padova nel 2023. Di Gaudio, invece, non ha mai esordito in prima squadra nonostante aver militato nelle file del settore giovanile dal 2003 al 2005.