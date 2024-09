Volpi: «Il Palermo è in difficoltà ma è tra le principali favorite della Serie B»

L’ex giocatore della Sampdoria, Sergio Volpi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Repubblica“. Di seguito un estratto delle sue parole sulla squadra blucerchiata e sulle favorite del campionato di Serie B:

«La Cremonese e il Palermo sono le principali candidate alla promozione, subito dietro metto il Sassuolo. Il Brescia, invece, è una possibile sorpresa, in quanto è in cadetteria da troppi anni. La Sampdoria è anche tra le favorite ma, come il Palermo, è in difficoltà in perchè non ha rispettato i pronostici. Però la strada è ancora lunghissima e la Serie B è sempre molto equilibrata. Poche volte il campionato viene dominato dall’inizio alla fine, come ha fatto lo scorso anno il Parma. A Natale il quadro sarà più chiaro. Bellemo è un giocatore di rendimento. Ha esperienza nella rosa, ci sta benissimo. Dovrà essere bravo a sacrificarsi in fase difensiva e alzare la qualità della manovra. Akinsanmiro, invece, l’ho visto contro il Como. Mi ha impressionato per forza fisica e qualità tecnica, ma soprattutto per la fiducia, non aveva paura di sbagliare. Può essere una grossa sorpresa».