Caso scommesse, Letizia prosciolto: «Sempre creduto nella giustizia. Voglio rimettermi in gioco»

Gaetano Letizia, ex capitano del Benevento, è stato prosciolto definitivamente, insieme a Enrico Bringola, dalla Corte Federale d’Appello in merito alla recente vicenda calcioscommesse che ha coinvolto alcuni ex compagni di squadra. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore ha rilasciato, a caldo, l’ex le seguenti parole:

«Non ho mai mollato , ho sempre creduto nella giustizia, alla fine la verità esce sempre fuori , ho solo un rimpianto per come sia finita con il Benevento e la città di Benevento, tenevo e tengo molto a quei colori. Spero che qualcuno creda ancora in me dandomi la possibilità di fare quello che ancora ho per il calcio».