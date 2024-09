Ballo-Toure, agenti in sede per la firma: il Milan risparmia e lo manda in Turchia

Addio definito per il terzino sinistro senegalese, che lascia il club milanese e si trasferisce nella Super Lig turca per trovare spazio.

Quando una stagione termina, i club hanno un compito molto importante da svolgere, ovvero quello di indicare, insieme magari al nuovo allenatore, quali sono i calciatori che fanno parte del progetto e quali invece no. Nello specifico in casa Milan c’è stato un elemento che è stato messo ai margini della rosa. Stiamo parlando di Fodé Ballo Touré.

Il terzino sinistro africano infatti è stato intimato a cercarsi una nuova sistemazione, tanto che la dirigenza rossonera lo ha aggregato al Milan Futuro, ovvero la squadra B che milita in Serie C, per fargli capire che deve andarsene. Purtroppo però il 27enne non è riuscito a trovare un club che puntasse su di lui, almeno fino ad ora.

A quanto pare infatti nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio incredibile, che farebbe gioire sia il calciatore, pronto a rimettersi in gioco, e sia il Diavolo, che risparmierebbe sul suo ingaggio. Stiamo parlando della possibilità di trasferirsi in Turchia, dove il mercato chiude tra qualche ora.

Un club turco vuole Ballo Touré

Secondo le ultime voci il Galatasaray, tramite alcuni suoi rappresentanti, sarebbe a Milano per discutere il trasferimento del classe 1997. In particolar modo, visto che il Milan ha dato il via libera alla sua partenza, la società di Istanbul sta parlando con gli agenti del giocatore per capire la disponibilità al trasferimento. E a quanto fuoriesce da Milanello la volontà di Touré è proprio quella di partire.

L’idea sarebbe quella di un prestito secco fino al termine della stagione, a cui come dicevamo il Diavolo ha dato il suo assenzo, anche se il contratto del terzino scade a fine anno. C’è però una sola questione importante da risolvere per capire se la trattativa possa andare o meno in porto.

Ballo Touré-Galatasaray, dipende tutto da Zalewski

La priorità della squadra giallorossa è quella al momento di aspettare Zalewski. Prendendo il polacco della Roma dunque le chance di un trasferimento per Ballo Touré andrebbero del tutto in frantumi.

Tuttavia qualora la trattativa per portare il classe 2002 ad Istanbul saltasse, la dirigenza turca chiuderebbe immediatamente per il senegalese. Il calciatore e il Milan aspettano con ansia i risvolti di queste ultime ore.