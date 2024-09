Il Napoli ha ceduto, adesso è il giocatore più pagato | Agenti pronti a farlo firmare

Appuntamento per il rinnovo in casa Napoli. Adesso il giocatore diventa il più pagato della squadra.

La sosta ha regalato il primo vero periodo di tranquillità al Napoli. I partenopei infatti dopo la partenza choc, hanno avuto un avvio di stagione piuttosto soddisfacente, e questo anche grazie a un mercato nelle ultime ore di mercato che in un colpo ha rinvigorito piazza e allenatore.

Antonio Conte infatti era parso piuttosto polemico, a detta di molti, nelle prime uscite stagionali nei confronti della società. Per un mercato che fino a un certo punto non sembrava potere essere in grado di risollevare le sorti della squadra.

Poi però i vari colpi Neres, McTominay, Gilmour, e soprattutto Lukaku, hanno dato nuova vita al gioco degli azzurri e fatto tornare il sorriso sul volto di Conte. L’allenatore dopo aver trattenuto tutti i big, fatta eccezione per Osimhen, si potrà godere anche i “vecchi”, con un rinnovo importantissimo alle porte.

Napoli, ottimismo per il rinnovo

I rinnovi di contratto sono diventati il nuovo spauracchio di società e presidenti. Perdere un calciatore a parametro zero può diventare infatti molto penalizzate per una società, e le trattative si prolungano spesso tra dettagli, richieste e offerte.

Soprattutto quando si tratta dei veterani della squadra, come in questo caso, la fibrillazione sale non solo ai tifosi. Dopo gli scricchiolii dello scorso anno, tra il Napoli e Kvaratskhelia adesso sembra essere tornato il sereno anche sul piano del ritocco di ingaggio. Ecco a che punto è la trattativa.

Kvaratskhelia, la richiesta del giocatore

Arrivato a Napoli da semi sconosciuto, il georgiano ci ha messo poco a farsi amare portando il club al terzo scudetto con uno stipendio non certo da top player. Tra vari adeguamenti adesso il suo ingaggio si aggira intorno a 1,8 milioni di euro.

Il giocatore avrebbe chiesto secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, circa 7 milioni di euro. Una cifra che lo farebbe diventare il più pagato della squadra – davanti anche a Lukaku a quota 6 -. Il rinnovo come promesso verrà discusso a fine mercato, adesso Kvara è in nazionale, ma al suo ritorno gli agenti rimetteranno sul tavolo la trattativa per il rinnovo, fino al 2029.