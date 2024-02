Corriere dello Sport: “Crotone, c’è Rispoli. Pescara: Meazzi ok. Gli affari finali in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sugli affari finali in serie C.

La strategia di mercato del Pescara va a dama proprio quando sembrava che ogni idea dovesse rimanere tale sulla carta. Invece, il presidente Sebastiani, presente di persona allo Sharaton di Milano ha accelerato e chiuso diverse operazioni: arrivano l’esterno d’attacco Luca Sasanelli (19) dalla Fidelis Andria e il centrocampista offensivo Lorenzo Meazzi (22) dalla Virtus Entella. Due colpi a lungo inseguiti e centrati a poche ore dal gong della sessione invernale arrivato ieri era alle 20. Ivan Mesik (22) resta in Abruzzo. L’offerta del club olandese dell’Heracles non è stata ritenuta congrua.

BRINDISI PROTAGONISTA. Anche il Brindisi grande protagonista nell’ultima giornata di trattative a Milano. Il colpo Massimiliano Busellato (30), svincolato e desideroso di dimostrare di poter tornare all’altezza delle annate migliori. I pugliesi hanno tesserato anche il difensore Davide Galazzini (23) dal Trento. La Juve Stabia si è assicurata il difensore Luca Stanga (21) in prestito dal Lecco e l’attaccante Ottavio Garau (21) in prestito dalla Ternana. Come annunciato nella giornata di ieri, si accasa alla Turris il centrocampista dell’Avellino Federico Casarini (35) a titolo definitivo. Sempre il direttore Perinetti ha raggiunto l’accordo con il Crotone per la cessione in prestito del centrocampista Sonny D’Angelo (27). Il club irpino ha risistemato, così, l’organico e non ha esuberi per questa seconda parte di stagione in cui competere per la B. I pitagorici si sono assicurati anche Andrea Rispoli (35) per la difesa che ha chiuso la sua esperienza al Cosenza. Alla Turris anche la mezzala Nicholas Siega (31) dal Sudtirol (biennale). Scambio con la Recanatese: ai marchigiani è andato l’esterno Francesco Rizzo (25), in cambio del difensore centrale Luca Ricci (34).

ALTRI AFFARI. Alla Casertana dalla Ternana il giovane Pietro Rovaglia (22), era alla Juve Stabia. Il Taranto ha preso in prestito dal Catania, il centrocampista Riccardo Ladinetti (23) e ha restituito la punta Luigi Samele (21) al Sassuolo. Il Monopoli ha prelevato in prestito dal Lecco il portiere Joaquin Domingo Dalmasso (23) e il centrocampista Francesco Ardizzone (31). Dall’Arzignano arriva l’attaccante Francesco Grandolfo (31). Ingaggiato inoltre il difensore Tamir Berman (22), era al Giugliano. Il Cerignola ha preso la punta Luca Lombardi (21) dall’Ancona. Dall’Ascoli, in prestito, il portiere Andrea Barosi (23). Il Sorrento ha rilevato in prestito il cartellino del fensore Raul Morichelli (22) dal Perugia e ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto, il centrocampista Toni Caravaca (20) al Novara. Va all’Olbia Lorenzo Catania (24). I sardi salutano gli attaccanti Gianluca Contini (22) e Alessandro Corti (23). Ufficiale la firma del figlio d’arte Jonathan Klinsmann (26) fino al 2026. Nicholas Allievi (32) dal Rimini alla Recanatese in cambio di Gabriele Quacquarelli (22). Dal Fiorenzuola l’esterno mancino Riccardo Oddi (22). Ufficiale l’arrivo alla Spal dell’attaccante Tomi Petrovic (25) dal Trento. Non si è mosso Fabio Maistro (26): sfumata anche l’operazione col Bari. Jacopo Simonetta (18) stato ceduto in prestito al Cagliari.