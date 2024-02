Corriere dello Sport: “Traorè a Palermo. Verde prolunga con lo Spezia, gli affari finali della B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sugli ultimi affari in serie B con il mercato concluso ieri.

Atteso per l’intero mese di gennaio, alla fine ce l’ha fatta ad approdare al Bari Abdoul Razack Guiebre: arriva al club del presidente De Laurentiis in prestito con diritto di riscatto; il laterale nazionale del Burkina Faso avrà la maglia numero 19. Reduce dall’esperienza alla Reggiana con cui ha ottenuto la promozione in Serie B lo scorso anno (35 presenze, 2 gol e 6 assist), il nuovo esterno basso del Bari è stato inserito nella lista dei convocati per la Coppa d’Africa 2024. Il ds del club emiliano, Davide Vaira, ha così potuto definire gli ingaggi del centrocampista Simone Santoro, del difensore Gabriele Guarino dall’Empoli e dell’attaccante catanese Lorenzo Di Stefano dal Lecco. In uscita, invece, Ciro Polito, ha sistemato alla Lucchese il promettente Andrea Astrologo bisognoso di giocare con continuità.

TRAORE’ ROSA. Un colpo importante anche per il Palermo in chiusura. Dopo aver tentato sino all’ultima giornata di ingaggiare Daniele Verde – che ha rinnovato con lo Spezia -, il club siciliano si è assicurato dal Milan l’esterno offensivo ivoriano Chaka Traorè. Un bel colpo in chiusura anche per il Cosenza che rileva dallo Spezia il cartellino Mirko Antonucci, ex centrocampista della Roma esploso nel Cittadella nella passata stagione. Contestualmente i silani cedono al Crotone l’esperto esterno difensivo Andrea Rispoli.

AFFARI ALLA FINE. È ufficiale il trasferimento del portiere Davide Barosi dall’Ascoli all’Audace Cerignola. Un nuovo portiere anche per la Ternana che ingaggia Denis Franchi dal Burnley F.C. (Premier League) e si trasferisce in rossoverde a titolo definitivo, legandosi alle Fere fino al 30 giugno 2027. Colpo anche in difesa per i rossoverdi sia pure di prospettiva: ecco Riccardo Zoia dalla Vis Pesaro. Il centrocampista Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia della Reggiana fino al 30 giugno 2025. Il Pisa ha ceduto il centrocampista Emanuel Vignato alla Salernitana.

MANZONIANI SCATENATI. Dal SudTirol al Lecco a titolo definitivo Gabriel Lunetta. I manzoniani hanno l’accordo con il Modena per il trasferimento del portiere Luca Bonadeo. I friulani ottengono dall’Atalanta, invece, Alessandro Mallamo. Ma il colpodel Lecco è in attacco. A lungo inseguito dall’Ascoli, Roberto Inglese passa accetta l’offerta dei lombardi. La Reggiana ottiene dal Bologna in prestito l’attaccante Orji Okwonkwo. Il Como ingaggia dal Palmeiras il difensore Fellipe Jack e dalla Giana Erminio il centravanti Tommaso Fumagalli, capocannoniere del Girone A di C1. Dalla Roma arriva in prestito alla Sampdoria il centrocampista gambiano Ebrima Darboe. Dopo aver rinforzato ulteriormente l’attacco con l’ingaggio dell’attaccante norvegese Dennis Johnsen, la Cremonese ieri ha definito anche l’ingaggio del difensore centrale Luca Marrone, un fedelissimo di Stroppa per dare l’assalto alla A.