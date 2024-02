Corriere dello Sport: “In mezzo conferma per Ranocchia. Le probabili formazioni di Palermo-Bari”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Bari.

Allenatore: Corini

A disposizione: 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 6 Stulac, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly, 7 Mancuso, 17 Di Francesco, 27 Soleri

Indisponibili: Desplanches, Lucioni.

Squalificati: –

Diffidati: Coulibaly, Lucioni.

Ultime: In difesa debutta Diakitè come terzino destro. In mezzo conferma per Ranocchia.

Allenatore: Marino

A disposizione: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 9 Nasti, 10 Bellomo, 11 Achik, 14 Lulic, 19 Guiebre, 20 Sibilli, 21 Zuzek, 31 Ricci, 77 Morachioli.

Indisponibili: Di Cesare, Maiello, Diaw

Squalificati: Benali

Diffidati: Acampora, Di Cesare e Vicari

Ultime: Guiebre in ballottaggio con Pucino al posto di Ricci.