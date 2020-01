L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Ultime ore di mercato decisive per gli acquisti del Pescara, ma anche per vendere pezzi pregiati, evidentemente. Perché per gli affari c’è sempre un tempo giusto e non bisogna lasciarlo passare via. Additato come uno dei punti di forza della squadra affidata per il momento a Nicola Legrottaglie dopo il controverso addio a Luciano Zauri, Pepín Machin (23), talentuoso centrocampista equatoguineano di origini spagnole, in prestito dal Parma al club di Sebastiani, giocherà la seconda parte di stagione nel Monza ambizioso di Berlusconi e Galliani. Ieri sera il blitz e l’accordo a Milano. Ma i dirigenti abruzzesi lavorano anche a trattative in entrata. Per Federico Melchiorri (32) si deciderà tutto in coincidenza del gong. Al Perugia non sarebbe dispiaciuto inserire nella trattativa il centrocampista Luca Palmiero (24) che però la società adriatica considera incedibile. Esattamente come Cosmi considera l’esperto attaccante del Grifo. Difficile se non impossibile il ritorno a Pescara di Riccardo Sottil (21) che resta in A. Dopo la partenza di Matteo Ciofani (31) andato al Bari, la società vorrebbe reperire un terzino che non sarà però Raffaele Pucino (28) con cui non è stato trovato l’accordo economico. L’attaccante Simone Mancini (20) è stato ceduto in prestito ai maltesi dell’Hibernians. Il portiere albanese Elhan Kastrati (21) passa a titolo definitivo al Trapani. Dal Parma l’estremo difensore Fabrizio Alastra (23).

ARMENTEROS PER STROPPA. La trattativa tra Benevento e Crotone per la cessione di Samuel Armenteros (29) al club calabrese è praticamente ai dettagli. L’attaccante svedese di origini cubane va via a titolo definitivo, considerato che era a scadenza di contratto con la società sannita. E’ ufficiale l’arrivo al Chievo di Jonathan Morsay (22): il centrocampista sbarca a Verona a titolo definitivo dal Sundsvall (B svedese) con un contratto fino al 2022. Due nuovi acquisti anche per il Livorno. Definiti i passaggi in maglia amaranto di Theophilus Awua (21), centrocampista nigeriano arrivato dallo Spezia via Bari. Per l’attacco fatta per l’italoargentino Franco Ferrari (24), anche lui in Toscana dal Bari ma di proprietà del Napoli. I tifosi sognano Alfredo Donnarumma (29), ma il cecchino di Torre Annuziata protagonista del ritorno in A del Brescia è accostato al Parma, logico che non tiene in considerazione di tornare in B tra l’altro con una squadra ultima in classifca, anche se il presidente Spinelli farebbe follie per assicurarselo. Il Trapani ha anche ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Empoli del difensore Roberto Pirrello (23). Piacciono i difensori Sedrick Kalombo (24) e Jean-Claude Billong (26) della Salernitana, il centrocampista Malick Mbaye (25) del Chievo e gli attaccanti Giuseppe Panico (22) del Cittadella, Filip Piszczek (24) del Cracovia, Jan Mlakar (21) del Brighton e Moussa Sylla (20) del Monaco ADDIO DA CRUZ. Ieri l’Ascoli ha restituito al Parma dal prestito l’attaccante Alessio Da Cruz (23) e verrà girato allo Sheffied Wedneday, seconda divisione inglese. Intanto è stato ufficializzato lo scambio Chajia-Sernicola con l’Entella. Ai liguri andrà il trequartista belga-marocchino Moutir Chajia (21), mentre nel Piceno arriva il terzino Leonardo Sernicola (22). Il club sta stringendo i tempi per l’arrivo, in prestito dalla Fiorentina, del terzino Luca Mariani (20), mentre ha ceduto alla Salernitana il giovane portiere Mattia Mariani (18). Per il centrocampo ai bianconeri piace il francese Anthony Taugourdeau (30) del Trapani, mentre il Perugia ha chiesto informazioni sulla mezz’ala Michele Cavion (25). Capitolo a parte merita la questione relativa al trequartista serbo Nikola Ninkovic (25) che con un nuovo allenatore possa restare: ancora 48 ore e lo sapremo. Infine, sfumato Nicola Mora (31) che sembrava in uscita dallo Spezia e con il quale c’era già stato trovato un accordo economico, ma poi c’è stato un ripensamento del club spezzino che nell’ultima trasferta di Crotone gli ha assegnato la fascia da capitano”.