L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento dell’FC Messina. «Vogliamo sognare. A Palermo giocheremo la nostra partita e non ci presenteremo timorosi. Non abbiamo alcuna intenzione di mollare, anche perché lì davanti non si fermano mai». Sono i buoni propositi di Rocco Arena, presidente del Football Club Messina, lanciato al terzo posto solitario dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Biancavilla e nell’ottica della prossima sfida a Palermo contro la capolista. L’FC arriva dall’ottava vittoria nelle ultime dieci giornate, grazie all’impronta del tecnico Enrico Gabriele. In classifica terzo posto con quattro lunghezze di vantaggio sul Licata sesto, attualmente fuori dai playoff, ma l’FC guarda oltre e insegue le prime due posizioni. Sulla carta il compito appare proibitivo con sette punti di ritardo dal Savoia e dodici dal Palermo, ma la squadra proverà l’improbabile rimonta, partendo proprio dalla gara di domenica prossima al Barbera.